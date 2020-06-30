Казахстан ввёл жёсткий карантин из-за коронавируса

Фото из открытых источников

В Казахстане власти ужесточили меры по коронавирусу; причиной стало осложнение эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19.

С 5 июля в Казахстане вводится жёсткий двухнедельный карантин с возможностью его продления. Об этом сообщили в правительстве страны.

Приостановлено автобусное сообщение между регионами. Общественный транспорт будет работать с ограничениями. Ограничивается железнодорожное сообщение. Сохраняется при этом авиасообщение между регионами и с другими странами.

В стране запрещено проводить массовые, семейные и памятные мероприятия. Гулять по паркам, улицам и скверам можно группами не более трёх человек, за исключением людей старшего возраста. Индивидуальные тренировки на открытом воздухе разрешены.

Прекращена деятельность салонов красоты, фитнес-центров, бассейнов, крытых рынков, музеев, детских садов (кроме дежурных групп), кинотеатров, детских лагерей. Медцентры принимают только по записи.

Работать продолжат аптеки, продовольственные магазины и открытые рынки. В списке разрешённых остаются предприятия общепита на открытом воздухе, стройки, промышленные предприятия с непрерывным производственным циклом, предприятия агропрома, рыбного хозяйства и животноводства, а также сферы услуг (автомойки, ремонт автомобилей и бытовой техники).

В правительстве Казахстана не исключили, что жёсткий карантин может быть продлён.

Напомним, экс-президент Казахстана вылечился от коронавируса.