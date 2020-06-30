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Коронавирус нашли у вице-премьера Тувы

сегодня 21:32

Фото с сайта pixabay.com

У вице-премьера Тувы выявили коронавирус после первичного анализа; Роспотребнадзор проведёт повторное тестирование.

Первый заместитель председателя правительства Тувы Александр Брокерт получил положительный результат первичного анализа на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского кабинета министров.

Сейчас чиновник находится на самоизоляции, он направлен на повторное прохождение теста в Роспотребнадзор.

В пресс-службе правительства рассказали, что Брокерт чувствует себя нормально, но у него повышенная температура.

Напомним, 3 июля умер заражённый коронавирусом отец Хабиба Нурмагомедова.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

коронавирус
COVID-2019

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