Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 7 июля - эвкалиптовое ожерелье против заражения, режим ЧС в Болгарии, британские вложения в культуру

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В Великобритании выделили 2 милларда фунтов на поддержку культурных учреждений, в Таиланде планируют создать спецотдел полиции для работы с туристами, в Индонезии придумали антивирусное ожерелье из эвкалипта; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.

К 7 июля количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 10 896 026 человек, из которых 521 862 — умерли, 5 777 584 — выздоровели.

Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем странам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ ПРИРОСТ ЗА СУТКИ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ МИР 10 896 026 235 710 521 862 5 777 584 США 2 888 635 49 199 129 947 906 673 БРАЗИЛИЯ 1 603 055 26 051 64 867 1 029 045 ИНДИЯ 697 413 24 248 19 693 424 433

Режим ЧС в Болгарии

В Болгарии режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации продлили до конца июля. Причиной стал рост числа заразившихся коронавирусом. Первые случаи заражения COVID-2019 были зафиксированы ещё в начале марта. Уже 13 марта власти ввели режим ЧП, который действовал до 14 мая. В настоящее время в рамках режима ЧС обязательно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

С начала пандемии диагноз коронавирус подтвердили у 5 740 жителей Болгарии. За всё время 2 915 человек поправились, 246 — погибли.

Деньги на поддержку британских культурных учреждений

Власти Великобритании выделят около двух миллиардов фунтов на поддержку национальных театров, музеев, концертных площадок и иных учреждений культуры. Около 270 миллионов фунтов будут выданы в качестве льготного кредита, 880 миллионов будут использованы на грантовое финансирование. Остальные деньги распределят между культурными учреждениями Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Всего в Великобритании за время эпидемии заразились более 285 тысяч человек, из них около 44 тысяч погибли.

Отдел полиции в Таиланде для слежки за туристами

В Таиланде хотят организовать специальное подразделение полиции, которое будет отслеживать перемещения иностранных туристов. Главная цель его работы — предотвращение вспышек COVID-2019. Планируется, что сотрудники этого отдела будут работать на туристических направлениях и на транспорте. Личный состав будет сформирован из служащих морской и дорожной полиции.

Полицейские будут фиксировать маршруты туристов, проверять их на КПП на дорогах, измерять им температуру. Также власти хотят создать приложение для отслеживания путешественников. Через него туристы также смогут при необходимости связаться с полицией.

Эвкалиптовое ожерелье против коронавируса

В Индонезии минсельхоз продемонстрировал антивирусное ожерелье на основе эвкалипта. Оно должно предотвратить передачу инфекции, а также помогать при лечении уже заражённых пациентов. В изделии используются образцы более 700 разновидностей эвкалипта.

Чиновники страны заявляют, что ожерелье убивает около 80% вирусов, похожих на COVID-19. Кроме того, в Индонезии уже используют эвкалипт в лечении коронавирусных пациентов. Учёные отметили, что это растение, действительно, обладает противовирусными свойствами, однако для подтверждения действия ожерелья необходимы дополнительные исследования.

Напомним, 6 июля Роспотребнадзор оценил вероятность распространения бубонной чумы в России.