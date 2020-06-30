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Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 13:00 6 июля

сегодня 13:23

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области, Густаво Зырянова, коллаж Сиб.фм

Количество пациентов с подтверждённым коронавирусом в Новосибирской области превысило 6600 человек; за сутки в инфекционных стационарах региона умерли четыре человека.

Понедельник в Новосибирской области не порадовал хорошими новостями — снова четверо погибших от коронавируса и 106 новых заражённых.

По данным на утро 6 июля, в регионе выявлено 6 611 случаев инфицирования СOVID-19. Среди них — 384 ребенка.

За минувшие сутки скончались ещё четыре пациента: трое мужчин в возрасте 70 лет, 75 лет и 77 лет и женщина в возрасте 48 лет. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса в области стали 116 человек.

"На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 88 человек. На ИВЛ – 23 пациента", — уточнили в оперативном штабе.

По данным медиков, в инфекционные стационары Новосибирска госпитализированы 2388 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницах районов области лечение получают 723 пациента.

Под медицинским наблюдением находятся 1070 жителей региона, 26 647 человек сняты с меднаблюдения.

С начала пандемии в Новосибирской области провели 224 135 тестов на коронавирус.

Напомним, 6 июля губернатор региона Андрей Травников объявил о скором открытии летних кафе.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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коронавирус
Новосибирск

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