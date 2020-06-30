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Коронавирус в новосибирской психбольнице: заразились пациенты и персонал

сегодня 20:32

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, сервиса «Яндекс.Карты»

В крупнейшей новосибирской психиатрической больнице выявили несколько случаев заражения коронавирусом; диагноз подтверждён у нескольких пациентов и одного сотрудника.

Пять случаев инфицирования коронавирусом выявили в новосибирской клинической психиатрической больнице № 3. Об этом 6 июля со ссылкой на региональный Минздрав сообщает ТАСС. По данным агентства, четыре заболевших – это пациенты, ещё один – сотрудник больницы.

«До настоящего времени лабораторно подтверждены четыре случая инфицирования среди пациентов. Новая коронавирусная инфекция подтверждена у одного сотрудника ГБУЗ НСО "Государственная новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3"», – сообщили ТАСС в пресс-службе.

Отделения психиатрической больницы не закрывались на карантин, добавили в учреждении. В то же время в клинике заверили, что будут соблюдены все необходимые противоэпидемиологические меры.

Напомним, сегодня жительница Омска пожаловалась на халатное отношение со стороны медиков.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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