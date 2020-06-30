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Коронавирус в России: последние новости к 7 июля – вспышка в новосибирской психбольнице, выздоровление мэра Нефтеюганска, отправка российских врачей в Казахстан

вчера 22:30

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com, со страницы Сергея Дегтярёва в соцсети "Вконтакте", gnkpb3.mznso.ru

В психбольнице в Новосибирске пять человек заразились коронавирусом, "Аэрофлот" отказался от шахматной рассадки пассажиров, российские врачи отправились на помощь медикам в Казахстане; эти и другие новости в обзоре на Сиб.фм.

В России за последние сутки выявили 6 611 новых случаев заболевания коронавирусом. По сообщению оперативного штаба РФ, всего в России с начала эпидемии заразились 687 682 человека.

Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем регионам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЁННЫХ

ПРИРОСТ ЗА СУТКИ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ

РОССИЯ

687 682

6 611

10 296

454 329

МОСКВА

225 545

685

3 975

157 652

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

59 345

292

947

38 754

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

25 816

280

1384

20 174

Вспышка в новосибирской психбольнице

В новосибирской клинической психиатрической больнице № 3 у четырех пациентов и одного работника подтвердился коронавирус. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

"До настоящего времени лабораторно подтверждены четыре случая инфицирования среди пациентов. Новая коронавирусная инфекция подтверждена у одного сотрудника ГБУЗ НСО "Государственная новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3", — сообщили в пресс-службе.

По данным агентства, отделения на карантин не закрывали, в больнице предпринимаются все необходимые противоэпидемиологические меры. В случае обнаружения симптомов у других пациентов, их переведут в инфекционные стационары.

Отправка российских врачей в Казахстан

Более 20 российских медиков отправились в Казахстан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на минздрав РФ. В больницах Казахстана будут работать 26 врачей из Химкинской, Одинцовской, Ступинской, Мытищинской, Талдомской и других больниц.

Мэр Нефтеюганска вышел на работу

Глава города Нефтеюганска в ХМАО Сергей Дегтярёв вылечился от коронавируса и вернулся к работе. Об этом чиновник рассказал на своей странице во "Вконтакте".

"Сообщаю, что я снова на рабочем месте, приступил к исполнению своих обязанностей. В эту среду проведу очередной прямой эфир на тему коронавирусной инфекции", — написал Дегтярёв.

Глава города написал 10 июня, что заразился коронавирусом и ушёл на больничный. До этого инфекция подтвердилась у одного из его заместителей. По словам чиновника, все контактировавшие с ним сотрудники администрации также соблюдали самоизоляцию.

Шахматная рассадка на бортах Аэрофлота

Авиакомпания "Аэрофлот" не собирается вводить шахматную рассадку на рейсах, чтобы избежать распространения коронавируса. Перевозчик отказался от этой идеи из-за её экономической нецелесообразности. По словам главы компании, на бортах используются фильтры класса HEPA, которые глубоко очищают воздух до уровня 99-97 процентов, как в операционных. Воздух в самолётах меняется каждые 3-5 минут, поэтому заразиться в полёте очень сложно.

Руководитель "Аэрофлота" компании отметил, что рассаживать пассажиров в шахматном порядке будут на слабо загруженных рейсах. На бортах перевозчика будет соблюдаться перчаточный и масочный режим.

Напомним, 6 июля жительница Омска пожаловалась на работу медиков в период пандемии.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
вспышки инфекций
коронавирус

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