Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Коронавирусный госпиталь в Новосибирске ищет врачей за 150 тысяч в месяц

сегодня 11:39

Фото Густаво Зырянова/ Сиб.фм

Больница в Советском районе Новосибирска ищет пульмонолога и инфекциониста; за работу с коронавирусными больными обещают 150 тысяч.

Новосибирская городская больница № 3 в Советском районе пригласила на работу пульмонолога в инфекционное отделение. За работу в госпитале, переоборудованном под коронавирусный, обещают 150 тысяч рублей в месяц.

Вакансия опубликована на портале HeadHunter. В обязанности входят приём, лечение наблюдение пациентов.

Претендент на вакансию должен обладать навыками межличностного общения, умением работать в команде и материальной ответственностью. Также требуется опыт работы от года до трёх лет.

Коронавирусный госпиталь также ищет терапевтов, инфекционистов, анестезиолога-реаниматолога и медицинских сестёр с заработной платой от 80 до 150 тысяч рублей.

Напомним, в Красноярском крае прокуратура заинтересовалась отказом в лечении врача, который умер от COVID-19.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

коронавирус
Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

168839
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
142927
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе
126054
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
79864
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
55769
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
44967
Лидер по ожирению: медики назвали самый «толстый» регион Сибири
44007
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 1 июля – публичное раскаяние мэра из Индонезии, массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Южной Корее, продление режима ЧП в Таиланде