Коронавирусный госпиталь в Новосибирске ищет врачей за 150 тысяч в месяц
Фото Густаво Зырянова/ Сиб.фм
Больница в Советском районе Новосибирска ищет пульмонолога и инфекциониста; за работу с коронавирусными больными обещают 150 тысяч.
Новосибирская городская больница № 3 в Советском районе пригласила на работу пульмонолога в инфекционное отделение. За работу в госпитале, переоборудованном под коронавирусный, обещают 150 тысяч рублей в месяц.
Вакансия опубликована на портале HeadHunter. В обязанности входят приём, лечение наблюдение пациентов.
Претендент на вакансию должен обладать навыками межличностного общения, умением работать в команде и материальной ответственностью. Также требуется опыт работы от года до трёх лет.
Коронавирусный госпиталь также ищет терапевтов, инфекционистов, анестезиолога-реаниматолога и медицинских сестёр с заработной платой от 80 до 150 тысяч рублей.
Напомним, в Красноярском крае прокуратура заинтересовалась отказом в лечении врача, который умер от COVID-19.
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