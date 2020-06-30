Кузбасс отменил самоизоляцию для приезжающих

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В Кемеровской области больше не отправляют на двухнедельный карантин; это касается гостей из пяти регионов России.

В Кемеровской области отменили обязательную 14-дневную изоляцию для туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Анапы, Симферополя и Сочи.

Соответствующее распоряжение главы региона вступило в силу с 5 июля.

Как отмечают власти Кузбасса, в последнее время больных коронавирусом в регионе стало больше. Если ситуация не стабилизируется, то правительство готово вернуться к ограничительным мерам.

Напомним, в Новосибирской области 5 июля выявили 112 случаев коронавируса.