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«Мажор» на отдыхе: Павел Прилучный уехал на море вместе с детьми и звездой «Папиных дочек»

сегодня 11:48

Фото vokrug.tv, из открытых источников

Отдыхающие на черноморском курорте заметили Павла Прилучного; очевидцы рассказали, с кем путешествует актер.

Туристы сообщили, что артист Павел Прилучный отдыхает вместе с детьми и актрисой Мирославой Карпович. Об этом сообщило издание «Стархит».

По словам свидетелей, они заметили пару на причале. Актёры вместе с детьми Прилучного собирались покататься на яхте.

На личной странице Павла Прилучного в Instagram можно увидеть фото с дочкой с сыном, однако фото с Карпович он не делится. Актриса также хранит молчание и не комментирует свою личную жизнь.

Как ранее писал Сиб.фм, звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович пожаловалось на хейтеров в интернете. После появления фотографий вместе с Павлом Прилучным ей начали писать гневные сообщения. Пока что девушка не комментирует возможный роман и удаляет все гневные комментарии на своей странице в Instagram.

Актёры вместе работали в спектакле «Косметика врага». Пользователи соцсетей предполагают, что именно тогда у них завязались отношения.

Напомним, в конце июня бывшая жена Прилучного, актриса Агата Муцениеце рассказала, как дети отреагировали на развод родителей.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
Павел прилучный

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