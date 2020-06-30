Минздрав объяснил очередь из скорых перед коронавирусным госпиталем в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Очередь из автомобилей скорой помощи собралась перед больницей № 3, где лечат больных COVID-19; в Минздраве заявили, что проблема в сложной обстановке на дорогах.

Очередь из бригад скорой помощи перед коронавирусным госпиталем на базе ГКБ № 3 образовалась из-за дорожных пробок. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области. По данным ведомства, на скопление машин повлияли пробки на Советском шоссе.

Как объяснили в минздраве, в день, когда было снято видео, больница принимала одновременно до четырёх машин скорой помощи. В то же время в ведомстве отметили, что мест в больнице достаточно.

Ранее новосибирский блогер Тимур Ханов на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором запечатлел очередь из автомобилей скорой помощи.

Напомним, в Новосибирске сегодня выявили больше 100 новых случаев заражения коронавирусом.