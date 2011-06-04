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Модель обвинила известного российского фотографа в изнасиловании

сегодня 06:32

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

Фотографа Сергея Берменьева обвинили в изнасиловании; модель заявляет, что мужчина надругался над ней, а затем срезал часть волос.

Модель обвинила российского фотографа Сергея Берменьева в изнасиловании. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает телеграм-канал Baza. По данным канала, девушка заявила, что он совершил преступление во время кастинга в Москве.

Жертва утверждает, что Берменьев изнасиловал её в квартире на Зоологической улице. После, как говорит девушка, фотограф якобы срезал часть её волос с головы и сжёг. Затем мужчина отправил её домой на такси, а перед этим положил в её сумочку 10 тысяч рублей, заявляет пострадавшая.

По данным Baza, фотограф пока не допрошен, проводится проверка. Сергей Берменьев был личным фотографом композитора Мстислава Ростроповича и других российских и зарубежных звёзд. Одна из его самых известных работ — портрет Иосифа Бродского.

Напомним, в конце июня в Новосибирске объявили в розыск преступника, который ограбил и изнасиловал девушку в Академгородке.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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