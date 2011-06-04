На Алтае нашли главу семьи с перевернувшейся лодки

Фото pixabay.com, пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Спасатели продолжают поиски семьи, пропавшей без вести в Горном Алтае; местный житель во время рыбалки обнаружил тело мужчины.

В Республике Алтай нашли тело мужчины, который вместе с семьёй пропал после ЧП с моторной лодкой на реке Бие в селе Турочак. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«5 июля в 9 километрах от населённого пункта Озеро-Куреево ниже по течению реки Бии, рыбаком обнаружено тело мужчины, утонувшего 27.06.2020 в реке Бие, тело извлечено и передано правоохранительным органам», – сообщила пресс-служба.

Как ранее писал Сиб.фм, около недели назад в Горном Алтае в районе «Камня любви» перевернулась моторная лодка с семьёй из трёх человек. Судоводитель смог выбраться на берег, а супружескую пару и их дочь 1995 года рождения объявили пропавшими без вести. Позже лодку нашли примерно в 10 километрах от места происшествия.

Напомним, в Новосибирске с 1 июля ищут подростка с особенностями развития.