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«Настоящие герои не носят плащей»: жителей Ангарска умилили заботливые коммунальщики

сегодня 17:21

Фото из группы «Непростой Ангарск» соцсети «ВКонтакте»

В Иркутской области вмиг стали популярными ангарские косари; мужчины позаботились о сохранности автомобилей жителей.

В Ангарске жители удивились и умилились поведению рабочих, которые косили траву во дворах жилых домов. Они предусмотрительно прикрывали огромным куском картона припаркованные машины.

«Настоящие герои не носят плащи!» – озаглавила своё фото в группе «Непростой Ангарск» Мария Москалёва.

Простые фото вызвали в сети бурное обсуждение. Не секрет, что при покосе в машины отлетает не только трава, но и куски земли и камни.

«Респект мужикам»;

«ниразу такого не видел, вообще нигде.

У вас, похоже, двор элитный)»;

«Просто красавцы , уважение таким работникам , настоящие люди !!!!» – написали подписчики сообщества (орфография и пунктуация авторов сохранены, прим. Сиб.фм).

Напомним, в мае в сеть попало видео, где сотрудники МЧС стригли газоны ножницами.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

коммунальщики
Иркутская область
ангарск

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