«Настоящие герои не носят плащей»: жителей Ангарска умилили заботливые коммунальщики
Фото из группы «Непростой Ангарск» соцсети «ВКонтакте»
В Иркутской области вмиг стали популярными ангарские косари; мужчины позаботились о сохранности автомобилей жителей.
В Ангарске жители удивились и умилились поведению рабочих, которые косили траву во дворах жилых домов. Они предусмотрительно прикрывали огромным куском картона припаркованные машины.
«Настоящие герои не носят плащи!» – озаглавила своё фото в группе «Непростой Ангарск» Мария Москалёва.
Простые фото вызвали в сети бурное обсуждение. Не секрет, что при покосе в машины отлетает не только трава, но и куски земли и камни.
«Респект мужикам»;
«ниразу такого не видел, вообще нигде.
У вас, похоже, двор элитный)»;
«Просто красавцы , уважение таким работникам , настоящие люди !!!!» – написали подписчики сообщества (орфография и пунктуация авторов сохранены, прим. Сиб.фм).
Напомним, в мае в сеть попало видео, где сотрудники МЧС стригли газоны ножницами.
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