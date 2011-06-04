Не следили за масками: врач красноярской райбольницы подала в отставку после жалоб коронавирусных пациентов

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После жалоб на плохое лечение коронавирусных больных минздрав проверил райбольницу в Красноярском крае; в учреждении не следили за строгим ношением СИЗов и проведением дезинфекции.

Минздрав Красноярского края принял отставку главного врача Уярской районной больницы после жалоб о плохом лечении пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По результатам проведённой работы выявлено, что в учреждении имеет место нерациональное использование имеющихся кадровых ресурсов. Администрацией учреждения не организованы в требуемом объёме противоэпидемические мероприятия для работы в условиях эпидемического процесса, персоналом не используются в строгом режиме средства индивидуальной защиты, дезинфекционные мероприятия, некорректно ведется статистика», – говорится в сообщении минздрава.

Также сотрудники министерства вместе с Роспотребнадзором проводят расследование причин случаев заражения работников больницы. Руководству стационара постановили подготовить план противоэпидемических мероприятий.

«Администрации больницы поручено 6 июля представить план первоочередных противоэпидемических мероприятий и порядок их реализации в министерство здравоохранения края. Также принято решение о дополнительном развёртывании инфекционного госпиталя на базе Бородинской больницы для госпитализации больных с COVID из Уяра, Партизанского, Рыбинской и Саянской больницы», – добавили в пресс-службе.

Несмотря на выявленные недостатки, комиссия министерства отметила, что оказание медицинской помощи пациентам осуществляется в соответствие с рекомендациями Минздрава России.

В начале июля местные жители пожаловались, что в уярской больнице плохо лечат пациентов с коронавирусом. На одном из видео в соцсетях женщина рассказала, что ее родственники лежат с коронавирусом в стационаре и «задыхаются от жары и от влажности после дождей».

Напомним, 10 июня новосибирский минздрав рассказал, что проверит Искитимскую районную больницу после жалоб медиков о невыплате надбавок.