Не уберегли: из-за вспышки коронавируса в томском доме престарелых просят возбудить уголовное дело

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В Томске в пансионате для пожилых людей выявлено 44 случая заражения COVID-19; прокуратура установила, что руководство не приняло своевременных мер для предотвращения вспышки инфекции.

Прокуратура Томской области направила в следственные органы материалы проверки по факту вспышки коронавируса в пансионате «Южный». Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Проверка показала, что в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства организацией не приняты своевременные меры, направленные на профилактику и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, не в полной мере были проведены необходимые мероприятия, направленные на разрыв механизма передачи инфекции от сотрудников пансионата к его постояльцам и на усиление режима дезинфекции помещений, ненадлежащим образом организовано выявление лиц с признаками заболевания», – сообщила пресс-служба.

В настоящее время руководителю пансионата внесено представление об устранении нарушений. Как сообщает «Интерфакс», в пансионате 44 человека заразились коронавирусом.

Напомним, 22 июня в уже третьем пансионате для пожилых людей в Кузбассе обнаружили вспышку коронавируса.