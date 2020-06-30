Не удержала: две девушки сорвались с девятого этажа в Красноярске

Фото из группы «ЧП Красноярск» соцсети «ВКонтакте»

Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух молодых женщин в Красноярске; они упали с девятого этажа.

В Красноярске Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух женщин с девятого этажа.

Сегодня, 6 июля, жители одного из домов на улице 9 Мая обнаружили на козырьке дома тела двух женщин.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на СК по Красноярскому краю и республике Хакасия, погибшим было 27 лет и 24 года.

По информации источников Сиб.фм в Следкоме, одна из девушек хотела покончить с собой, а вторая выпала из окна, пытаясь удержать подругу.

Напомним, 7 июля в Красноярске с балкона выпали сразу двое детей.