Недобросовестных дорожников будут включать в «чёрный список» в Новосибирске

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В Новосибирске по просьбе губернатора Андрея Травникова создадут «чёрный список» недобросовестных подрядчиков; изменения должны заработать до 1 августа.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал включать недобросовестных дорожников в «чёрный список». Об этом говорилось на еженедельном оперативном совещании областного правительства 6 июля.

Специалисты регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства должны будут обеспечить контроль качества дорожных работ по федеральным и областным проектам. Активизировать работу и провести дополнительный анализ возможных действий в отношении недобросовестных подрядчиков необходимо до 1 августа.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Ставицкий заявил, что сейчас на гарантии в Новосибирской области находятся 209 объектов проекта «Безопасные и качественные дороги» 2017-2018 года и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2019 года.

Всего 287 гарантийных случаев зафиксировано на начало 2020 года, из них устранено 237 нарушений, по остальным замечаниям вынесены решения после судебного разбирательства.

Напомним, 29 апреля определили подрядчика благоустройства Затулинского парка.