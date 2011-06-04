Несколько безымянных могил нашли около птицефабрики в Сибири

Фото из открытых источников

В Якутии около территории птицефабрики нашли несанкционированное кладбище; устанавливаются личности неизвестных усопших.

Следственный комитет по Республике Саха (Якутия) начал доследственную проверку по факту обнаружения безымянных могил недалеко от птицефабрики в столице региона.

В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 5 июля 2020 года в лесном массиве, расположенном примерно в 300 метрах от кладбища в районе птицефабрики города Якутска, обнаружены захоронения с пятью могилами, из них три – без надгробий.

«Личности двух захороненных лиц установлены, по трём другим проводятся мероприятия по их установлению», – сообщает пресс-служба СК по Якутии.

Напомним, в мае талая вода размыла кладбище в Иркутской области.