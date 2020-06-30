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Несуществующего щенка "французского бульдога" продал новосибирец доверчивой москвичке

сегодня 08:46

ФОТО PIXABAY.COM

Житель Новосибирска предстанет перед судом за мошенничество в интернете; он умудрился продать несуществующего щенка за 14 тысяч рублей.

Доверчивая москвичка стала жертвой мошенника из Новосибирска: женщина через интернет оплатила покупку породистого щенка, которого у хитрого продавца не было в помине. Теперь мужчину ждёт суд. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как рассказали в надзорном ведомстве, обвиняемый разместил на сайте «Youla» объявление о продаже щенков породы «французский бульдог». Хотя по факту животных у него не было.

Введя жительницу московских Химок в заблуждение, он предложил потерпевшей перечислить ему на банковскую карту необходимую для покупки сумму в размере 14 тысяч рублей, что доверчивая женщина и сделала.
В итоге покупательница осталась без денег и без собаки мечты.

По данным прокуратуры, уголовное дело в отношении мошенника рассмотрит Октябрьский районный суд Новосибирска.

Напомним, ещё один интернет-мошенник из Новосибирска умудрился продать своим жертвам несуществующих товаров на 40 тысяч рублей.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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