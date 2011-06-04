Новая жертва «Хромой лошади»: девушка умерла после 11 лет лечения

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Скончалась ещё одна пострадавшая при пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь»; девушка больше 10 лет провела в больнице.

Умерла ещё одна пострадавшая во время пожара в клубе «Хромая лошадь» в Перми. Об этом 6 июля со ссылкой на краевой Минздрав сообщает РИА-Новости. По данным агентства, Ирина Пекарская провела в больнице 11 лет.

Как стало известно ранее, Пекарская пришла той ночью в клуб со своим гражданским мужем. Незадолго до начала пожара мужчина вышел покурить на улицу, а Ирина не смогла самостоятельно выбраться и надышалась угарным газом.

Медики смогли спасти ей жизнь, однако оставшиеся годы пострадавшая прожила с сознанием трёхлетнего ребёнка. Необратимые изменения в мозге произошли из-за сильного токсического отравления, констатировали тогда врачи. Ирина Пекарская последние годы провела в паллиативном отделении больницы. Девушка не могла говорить и самостоятельно есть, сообщает РИА-Новости.

Трагедия в ночном клубе «Хромая лошадь» произошла 5 декабря 2009 года. Пожар унёс жизни 156 человек. По версии следствия, возгорание началось после использования пиротехники в помещении, где потолок был выполнен из легковоспламеняющихся материалов.

Напомним, в начале июля в сибирском селе при пожаре погиб отец и четверо его детей.