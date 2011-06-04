Новые субсидии для малого бизнеса в июле: как получить 15000 и 6500 на восстановление после коронавируса

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Для поддержки предприятий, начинающих работу после снятия ограничений по коронавирусу, государство ввело дополнительные безвозмездные субсидии; деньги выделяются для малого и среднего бизнеса для проведения дезинфекции и профилактических мероприятий.

Заявку на получение субсидии можно подать в налоговую инспекцию, по почте либо через Личный кабинет на сайте ФНС.

Как получить субсидию 15 000 рублей на дезинфекцию:

Подать заявку на получение безвозмездной субсидии можно в период с 15 июля по 15 августа 2020 года. Размер единовременной субсидии составит 15 000 рублей для организации или ИП. Также на каждого работника предприятия или ИП будет выделено по 6500 рублей. Если у ИП нет наёмных работников, он получит только 15 000 на себя.

Получить субсидию могут ИП и юридические лица, включённые в реестр малого и среднего бизнеса по состоянию на 10 июня 2020 года.

Дополнительные условия для получения 15 000 рублей:

некоммерческие организации должны быть включены в специальный реестр дополнительного образования, причём такой вид деятельности для них должен быть основным;

собственники горнолыжных трасс, пляжей и гостиниц (номерной фонд которых не превышает 100 номеров) должны быть включены в перечень классифицированных объектов туристской индустрии по состоянию на 10 июня;

юридическое лицо не должно находиться в процессе ликвидации или банкротства;

на дату подачи заявления недоимка по налогам и взносам в совокупности (не должна превышать 3 тысяч рублей.

Субсидию получат малые и средние предприятия, включённые в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, размер номерного фонда которых не превышает 100 номеров. Для предприятий других сфер основной вид деятельности должен соответствовать перечню ОКВЭД по наиболее пострадавшим отраслям. Актуальный перечень ОКВЭД размещён по ссылке.

В заявлении необходимо указать счёт, на который будет перечислена субсидия. Уведомление о рассмотрении заявки придёт по почте либо в Личный кабинет налогоплательщика.

Как получить 6500 на работника:

Для организаций и ИП с наёмным персоналом дополнительно выделяется по 6500 на каждого работника. Эти деньги получит работодатель, а не работники. Количество работников будет проверять ИФНС на основании отчётности в Пенсионный фонд РФ.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как самозанятым получить субсидию в связи с пандемией коронавируса.