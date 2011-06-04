Ну не при людях же: скромные новосибирцы не отметили Всемирный день поцелуев

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм и Михаила Докукина/Сиб.фм

Весь мир сегодня отмечает День поцелуев; новосибирцы оказались в стороне от праздника – фотокорреспондент Сиб.фм сбил ноги, разыскивая в городе целующихся влюблённых.

В мире 6 июля отмечается Всемирный день поцелуев. Родоначальником неофициального международного праздника считается Великобритания. Именно на берегах Туманного Альбиона в конце XIX века сочли, что поцелуй достоин собственного праздника.

Кстати, повезло не всем. Поцелуи встречаются лишь в 90 % человеческих культур. Есть нации, где прикасаться друг к другу губами запрещено.

Новосибирск в День поцелуев оказался очень скромным городом. Наш корреспондент Густаво Зырянов буквально сбил ноги в поисках людей, не скрывающих свои чувства.









А между тем за поцелуи дают даже высшую награду американской киноакадемии – «Оскар».

Впервые его получили в 1992 году Маколей Калкин и Анна Кламски за поцелуй в фильме «Моя дочь», а в 2018 году премию вручили Нику Робинсону и Кинану Лонсдейлу за поцелуй в фильме «С любовью, Саймон».









Сиб.фм поздравляет новосибирцев с Днём поцелуев в лице нашего неутомимого фотокорреспондента Густаво Зырянова!

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