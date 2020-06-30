Отдых в детских лагерях 2020: Роспотребнадзор ввёл новые справки и ограничения

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С 1 июля возобновили работу детские лагеря; в преддверии открытия лагерей и баз отдыха Роспотребнадзор издал постановление № 16, которым утверждены санитарно-эпидемиологические требования к детскому отдыху в 2020 году.

Дети могут отдыхать только в регионах по своему месту жительства, а руководство лагерей должно обеспечить максимально жёсткие требования к безопасности из-за коронавируса.

Правила отдыха в детских лагерях летом 2020 года

Во время летнего отдыха приоритет отдаётся безопасности здоровья детей. Поэтому Роспотребнадзор ввёл специальные требования для работы лагерей и других учреждений, где организован отдых детей и молодёжи:

не позднее 1 дня до даты открытия руководство лагеря должно уведомить об этом Роспотребнадзор, представить документы о соблюдении режима противодействия коронавирусу;

запрещено проведение массовых мероприятий с участием различных групп детей (например, из разных отрядов), а также с привлечением специалистов сторонних организаций;

для всех лиц, работающих в лагере или посещающих места отдыха детей, проводится термометрия с занесением в журнал граждан с температурой выше 37,1 градуса;

дети размещаются отдельно от взрослых;

при выявлении признаков инфекционных заболеваний ребёнок или взрослый немедленно изолируются до приезда скорой помощи;

в лагере проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия – ежедневная и генеральная уборка с использованием средств дезинфекции, размещение антисептиков в столовых, туалетах и душевых, в иных местах;

персонал, занятый приготовлением и выдачей пищи, а также обслуживающие сотрудники должны быть в масках и перчатках.

Посещение бассейнов разрешено только по графику, причём совместное купание детей из разных отрядов не допускается. После купания каждой группы проводится санитарная обработка мест общего пользования.

Количество детей в отрядах и группах не должно превышать 50 % от стандартной наполняемости. Запрещено размещение детей в лагерях палаточного типа. Перерывы между сменами должны составлять не менее 2 дней, в течение которых проводится санобработка. Расстановка кроватей в спальнях осуществляется с соблюдением социальной дистанции 1,5 метра. В столовых также вводится дистанцирование в 1,5 метра, кроме организации питания детей из одного отряда.

Запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. На открытых пространствах массовые мероприятия можно проводить только с детьми из одного отряда и без родителей. При использовании игровых комнат измеряется температура всех детей и персонала, ограничиваются размеры игровых зон. С полным списком ограничений и правил можно ознакомиться по ссылке.

Куда можно отправлять ребёнка в лагерь

В 2020 году дети могут отдыхать только в лагерях, расположенных на территории региона проживания. Исключение сделано только для детей, проживающих в регионах Арктической зоны. Дети из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя могут отдыхать в регионах, граничащих с ними.

Какие справки нужны

Заезд всех детей одной смены осуществляется одновременно. При поездке в лагерь ребёнку нужно иметь справку по форме 079/у, заключение об отсутствии медицинских противопоказаний, справку о санэпидокружении (об отсутствии контактов с инфицированными лицами).

Напомним, 4 июля на Байкале открыли базы отдыха.