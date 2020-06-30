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Отдых в Таиланде в 2020 году для россиян

сегодня 14:43

Фото с сайта pixabay.com

Представители туристической отрасли рассказали, когда россияне смогут отправиться в Таиланд; несмотря на закрытые границы, туроператоры и отели начали готовиться к следующему сезону.

Эксперты спрогнозировали, когда граждане России смогут отправиться в Таиланд. По самым оптимистичным предположениям, курорты откроются для россиян не раньше ноября — конца декабря.

«Делать прогнозы в условиях неопределённости крайне сложно. Полагаю, что самый оптимистичный прогноз открытия Таиланда для российского массового туризма – ноябрь — начало декабря. При этом, вероятно, сначала будет восстановлено регулярное сообщение, а уже потом страна начнет принимать чартерные рейсы из России», – приводит Ассоциация туроператоров России слова генерального директора «TEZ Tour Таиланд» Андрея Снеткова.

По мнению специалиста, Таиланд восстановит турпоток только к концу 2021 года. Тем не менее туроператоры и отели начали готовиться к зимнему сезону.

«Сейчас мы уже начали активно готовится к зимнему сезону. Отдельно хочется сказать про отели. Многие из них предложат гостям привлекательные цены», – отметил Андрей Снетков.

Согласно новым правилам, в отелях сделают специальную разметку на полу, везде расставят санитайзеры, меню в ресторанах заменят на электронное, между столиками будет не менее двух метров, а шведский стол отменят. На пляжах шезлонги расставят на расстоянии в два метра друг от друга, во всех общих зонах нужно будет надеть маску.

Ранее в начале июля власти Таиланда открыли границ для граждан ряда государств, которые въезжают в страну с деловыми целями.

Напомним, 4 июля базы отдыха на Байкале возобновили работу.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

туризм
Таиланд

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