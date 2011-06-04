Парад планет 2020: когда и во сколько смотреть космическое шоу в Новосибирске

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Парад планет начался с 4 июля; наблюдать за «построением» планет можно будет несколько дней.

Редкое астрономическое явление началось в ночь с 4 на 5 июля – небесные тела выстраиваются в ряд по одну сторону от Солнца. В небе над Новосибирском ночью невооружённым глазом можно увидеть Юпитер, Сатурн и Марс, а перед самым рассветом – ещё и Венеру.

Парадом планет называют астрономические явление, во время которого планеты (все или несколько) «выстраиваются» в одном направлении и как будто образуют одну линию на небосклоне.

Участвуют в космическом параде в этом году также Уран и Нептун, но разглядеть их возможно только с помощью телескопа, невооружённым глазом увидеть на небосклоне их нельзя. А вот Венеру, Марс, Сатурн и Юпитер можно рассмотреть и без специальных устройств: эти планеты достаточно яркие. Но лучше выехать за город, где будет лучший обзор без искусственного света.

Как советуют астрономы, лучше всего за астрономическим явлением наблюдать с 3 часов ночи. Планеты, которые участвуют в параде, будут видны в южной части неба.

Полный парад планет – явление редкое. Три планеты выстраиваются в одну линию два раза в год, четыре планеты – один раз в год, пять – один раз каждые 19 лет. А вот все сразу – только раз примерно в 170 лет.

Наблюдать парад в небе в этом году можно будет весь июль.

Кстати, в связи с этим явлением появилось немало прогнозов для человечества. Предсказатели пророчат глобальные, но не радостные перемены: войны, природные бедствия, эпидемии.

Кстати, большому космическому параду в этом году предшествовал малый. Он был в январе, и с этим явлением некоторые связывают распространение коронавируса в мире. Правда, научных доказательств этому нет.

Напомним, в июне в небе над Сибирью запечатлели космический поезд Илона Маска.