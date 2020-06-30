Парад планет 2020: новосибирские астрономы рассказали, где и когда посмотреть космическое шоу

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Работники Новосибирского планетария рассказали, какие планеты можно рассмотреть невооружённым глазом; лучшие фото уникального явления получатся за городом.

Большой Новосибирский планетарий сообщил, где и когда лучше всего смотреть парад планет, который продлится до середины августа. Об этом Сиб.фм рассказали специалисты учреждения.

На протяжении полутора месяцев небесные тела будут выстраиваться в ряд по одну сторону от Солнца. По словам сотрудников планетария, лучше всего разглядеть это явление и сделать фотографии планет можно, выехав за город.

«Для подобной фотографии необходимо выезжать за город и с хорошей выдержкой снимать ночное небо, когда уже поднимутся планеты, причём в одном поле зрения можно наблюдать только три планеты (Юпитер, Сатурн, Марс), Венера уже на утреннем небе появится, когда предыдущих не будет видно, а Уран и Нептун невооружённым глазом неразличимы, для их фотографии точно необходим телескоп», – рассказали Сиб.фм специалисты Новосибирского планетария.

По информации астрономов, в черте города некоторые из планет можно увидеть ближе к полуночи при условии, что небо будет чистым.

«В черте города хорошо различимы ближе к 12 ночи самый яркий Юпитер, недалеко слева от него более слабый Сатурн, ещё на более дальнем расстоянии также левее виден Марс, он обладает характерным слегка красноватым оттенком. Эти три планеты хорошо видны даже в городе и невооружённым глазом, главное – чтобы было чистое небо», – сообщили астрономы.

Напомним, 6 июля Сиб.фм рассказал, когда и во сколько смотреть парад планет.