Перед Иваном Купалой: что нужно делать 6 июля

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Сегодня, 6 июля православные отмечают день Агрофены Купальницы; есть обязательные условия, которые нужно выполнить.

Православные 6 июля отмечают праздник Агрофены Купальницы.

В России в этот день принято заготавливать банные веники на целый год. Эти веники считаются ритуальными.

Раньше одним из них пользовались в этот же день в бане, другими обряжали недавно отелившихся коров, третьи перебрасывали через головы или бросали на крыши бани с целью узнать будущее (если веник упадет вершиной к погосту, то бросающий умрёт, а если не вершиной, то останется жив).

Народные традиции 6 июля:

Чтобы куры лучше неслись, в этот день хозяйки варили все имеющиеся в доме яйца.

Ночью было принято рвать цветы Иван-да-Марья. Считалось, если положить их в углы избы, то вор не зайдет в ваш дом.

Народные приметы 6 июля:

Если сеять репу 6 июля, то весь урожай будет хорошим.

Не слышно соловьиных трелей — пора готовиться к сбору ячменя.

Муравьи спешат спрятаться в норки — к скорому сильному ненастью с ветром и грозой.

На Аграфену пошёл дождь, через 5 дней жди солнца.

Напомним, 7 июня Сиб.фм рассказал о народных приметах на Троицу.