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Почти 15 килограммов наркотиков: в Новосибирске поймали крупного дилера

сегодня 19:45

Фото Сиб.фм

В распространении наркотиков в Новосибирске обвиняется 25-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья; обвиняемый работал в городе курьером.

В Новосибирске 25-летний курьер обвиняется в распространении наркотических веществ. В обвинении указано, что курьер пытался сбыть более 14 килограммов синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД по Сибирскому федеральному округу.

Курьера задержали, когда тот оставлял тайник-закладку, у него изъяли почти четверть килограмма психостимулятора альфа-ПВП, замаскированного под упаковку крупы. Ещё одну закладку нашли рядом с место задержания.

Около 13 килограммов различных наркотических средств было обнаружено в квартире задержанного. Общая масса изъятых наркотиков – 14 килограммов 100 граммов.

Теперь бывшего курьера заключат под стражу по решению суда.

Напомним, 27 июня в Иркутске задержали курьера наркодилера.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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наркотики

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