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Почти 150 миллиардов рублей: оценён ущерб от разлива топлива в Норильске

вчера 22:11

Фото из открытых источников

Росприроднадзор оценил ущерб от катастрофы в Норильске; сумма почти достигла 150 миллиардов рублей.

Разлив топлива в Норильске нанёс ущерб природе в 148 миллиардов рублей. Об этом 6 июля сообщает Росприроднадзор. По данным ведомства, нанесён вред в 147,05 млрд водным объектам и ещё 0,74 млдр — почве.

Ранее сообщалось, что разлив дизельного топлива в Норильске произошёл в конце мая. Известно о выбросе в грунт и реки более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Возбуждено несколько уголовных дел о халатности и причинении вреда окружающей среде. Под подозрение также попал мэр Норильска, в отношении которого недавно возбудили второе дело инциденту с загрязнением тундры.

В регионе был объявлен режим ЧС федерального масштаба, на месте работали сотрудники личного состава МЧС совместно с экологами и Росприроднадзором. На сегодняшний день экстренные службы отчитались о локализации последствий катастрофы.

Напомним, в конце июня одно из предприятий «Норникеля» продолжило загрязнять окружающую среду.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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