Почти у 10% новосибирских добровольцев нашли антитела к коронавирусу

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Роспотребнадзор провёл тестирование на наличие антител к коронавирусу среди жителей Новосибирска; заявки подали 7723 человека.

Роспотребнадзор провёл тестирование, чтобы выяснить, у какого процента жителей Новосибирска есть антитела к коронавирусу. О результатах эксперимента рассказал глава Роспотребнадзора НСО Александра Щербатова во время оперативного совещания в правительстве региона 6 июля.

Стали известны результаты анализов для 1121 человека, антитела обнаружили у 9 % из них.

По его словам, эксперимент будет продолжаться. В целом запланировано тестирование 2688 человек. Антитела должны быть не менее чем у 15 % населения, чтобы сформировался коллективный иммунитет, добавил Щербатов.

По данном областного Центра гигиены и эпидемиологии, всего 7723 человека подали заявки на участие в исследовании популяционного иммунитета к COVID-19. В возрасте от 1 до 17 лет – 1095 заявок, от 18 до 29 лет – 1510 заявок, от 30 до 39 лет – 1271, от 40 до 49 лет – 964 заявки, от 50 до 59 лет – 1298 заявок, от 60 до 69 лет – 799 заявок, от 70 лет – 462 заявки.

Участники получат результаты исследования в виде электронного сообщения.

Стоит отметить, что ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» сделают итоговые выводы проекта по оценке популяционного иммунитета.

Напомним, 30 июня назвали результаты тестирования членов участковых комиссий на коронавирус.