Погода на 7 июля в Новосибирске: откуда ждать воды в день Ивана Купалы

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Потепление и дождь с грозой ждут новосибирцев 7 июля; температура воздуха на этой неделе снова приблизится к 30-градусным отметкам.

Июльское солнце снова прогреет воздух в Сибири до типично летних отметок. Температура в Новосибирске начнёт расти уже во вторник, 7 июля, сообщил пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Сейчас регион находится в зоне низкого атмосферного давления. В ближайшие дни в небе будут формироваться мощные кучевые облака и пройдут ливневые дожди, а местами и град. При этом температура воздуха будет расти – не потому, что к нам придут тёплые воздушные массы из Азии, просто прогреются наши, сибирские», – пояснил Ягудин.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, во вторник, 7 июля, в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Днём также местами кратковременный дождь, гроза.

Температура воздуха днём +26...+28 градусов, ночью +15...+16.

Жара с грозами ожидается и в последующие два дня. К четвергу, 9 июля в городе потеплеет до +29.

«В целом первая декада июля по среднесуточным показателям ожидается на 2-4 градуса теплее климатической нормы, которая для этого периода в Новосибирской области – около 20 градусов, это среднее значение с учётом дневной и ночной температуры», – рассказал Ренад Ягудин.

Напомним, с 6 июля в Новосибирске начинают работать летние кафе и веранды.