Погода в Новосибирске на 6 июля: гроза и ливень весь день

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

Рабочая неделя в Новосибирске начинается с буйства стихии; на смену солнечным и жарким дням пришли дожди и грозы.

В понедельник, 6 июля, в Новосибирске будет дождливо. Такие данные приводит сайт Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, осадки ожидаются на протяжении всего дня — с утра до поздней ночи. Также возможна гроза. Температура воздуха составит +22 градуса. Скорость ветра местами может достигать 7-8 метров в секунду.