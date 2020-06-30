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Погода в Новосибирске на 6 июля: гроза и ливень весь день

сегодня 05:05

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

Рабочая неделя в Новосибирске начинается с буйства стихии; на смену солнечным и жарким дням пришли дожди и грозы.

В понедельник, 6 июля, в Новосибирске будет дождливо. Такие данные приводит сайт Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, осадки ожидаются на протяжении всего дня — с утра до поздней ночи. Также возможна гроза. Температура воздуха составит +22 градуса. Скорость ветра местами может достигать 7-8 метров в секунду.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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