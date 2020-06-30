Похитили и удерживали: жителей Кузбасса осудили за организацию незаконного центра реабилитации для наркоманов и алкоголиков

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В Кузбассе несколько человек организовали незаконный центр для лечения зависимых людей; учреждение работало незаконно, а обвиняемые силой удерживали пациентов.

В Кемеровской области суд признал четырёх жителей Новокузнецкого района виновными в похищении людей и незаконном их удержании в реабилитационном центре. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что с сентября по декабрь 2018 года обвиняемые организовали незаконный реабилитационный центр для алкоголиков и наркоманов. Будущих подопечных они находили через родственников. В большинстве случаев пациенты находились там против воли.

«Также [обвиняемые] прибегали к обману, например, одному из потерпевших обвиняемые представились сотрудниками правоохранительных органов, и он добровольно пошёл за ними, считая, что его доставят в отделение полиции. Установленной суммы вознаграждения не было, она составляла от 2,5 до 6 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Одной из женщин удалось сбежать из центра, после чего она пошла в полицию. В декабре 2018 года сотрудниками полиции из реабилитационного заведения были освобождены 13 человек. Вскоре задержали организатора и его подельников. Руководитель рассказал, что в прошлом был наркоманом и хотел помочь вылечиться другим.

«Коттедж, в котором был организован центр, он арендовал. Каких-либо документов относительно своей деятельности предоставить не смог. В ходе предварительного следствия установлено, что руководители реабилитационного центра осуществляли контроль за реабилитантами. Например, ручки с пластиковых окон в доме были демонтированы и хранились в сейфе, входная дверь закрывалась на замок, а ключи были только у так называемых руководителей», – рассказала пресс-служба.

Также подопечные говорили с родственниками по телефону только под присмотром кого-либо из обвиняемых.

В результате организатору дали 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, 40-летнему мужчине – 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, 33- и 34-летнему мужчинам – по 3 года условно.

Напомним, 3 июля в Омске накрыли центр реабилитации для наркоманов, в котором пациентов избивали за деньги.