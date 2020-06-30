Попали в больницу: 10 человек госпитализированы после столкновения иномарок под Иркутском

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10 человек, включая двух детей, пострадали в ДТП в Иркутской области; 9-летняя девочка в реанимации.

В Черемховском районе Иркутской области в аварии пострадали сразу 10 человек. Всё произошло вечером 5 июля на трассе Р-255 «Сибирь», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По предварительным сведениям, водитель Toyota Vista не уступил дорогу, выехал на федеральную трассу, после чего столкнулся с автомобилем Mazda. В Toyota находились 6 человек, в Mazda — 4. Все госпитализированы.

Как сообщает ТАСС, с тяжёлыми травмами девочку 2011 года рождения доставили в реанимацию.

Напомним, 2 июля в Новосибирске произошла страшная авария.