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Пожизненный срок получил убийца матери и двоих детей в Алтайском крае

сегодня 14:34

Фото с сайта pixabay.com

В Алтайском крае суд приговорил к пожизненному сроку убийцу женщины и двоих её детей; мужчина задушил их автомобильным тросом.

Алтайский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Славгорода за убийство женщины и двоих детей. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

«В августе 2019 года осужденный повёз женщину с детьми на мотоцикле на железнодорожный вокзал в Славгород. В пути следования между ним и женщиной произошла ссора», – говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе ссоры мужчина убил женщину, а после и двух детей 4 и 9 лет, так как они стали свидетелями случившегося.

Суд признал жителя Алтайского края виновным и, помимо назначения пожизненного срока, удовлетворил иски о взыскании компенсации морального вреда родственникам погибших.

Известно, что женщину и детей осуждённый задушил автомобильным тросом, после чего закопал их тела в лесополосе.

Напомним, пьяная автомобилистка на Алтае убила двоих детей.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Алтайский край
убийтсво
пожизненное заключение

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