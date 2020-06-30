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Прокуратура заинтересовалась отказом в лечении врача, который умер от коронавируса

сегодня 08:58

Фото из открытых источников

Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача; в результате женщина скончалась от коронавируса.

Прокуратура в Красноярске проверит сообщение СМИ об отказе в лечении доктора с более чем 30-летним стажем. После отказа в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

В СМИ утверждается, что первоначально женщине с большим весом отказались делать компьютерную томографию со словами «не влезет».

«По поручению прокурора Красноярского края организована проверка по сообщению средств массовой информации о смерти врача Уярской районной больницы от коронавирусной инфекции ввиду несвоевременного оказания ей медицинской помощи. В ходе проверки будут установлены причины и условия случившегося, дана оценка действиям ответственных лиц», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.

Напомним, в России от коронавируса умерла врач со званием «Лучший терапевт».

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Красноярский край
коронавирус
умер врач

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