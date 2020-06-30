Путин возглавил партию «Народ против коррупции»

Фото Яны Задорожной / с сайта «Википедия»

Двоюродный племянник действующего президента России Роман Путин избран председателем партии «Народ против коррупции»; голосование прошло в закрытом формате.

Двоюродный племянник действующего президента России Роман Путин стал главой партии «Народ против коррупции». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя генполитсовета партии Григория Анисимова 6 июля.

Голосование за кандидатуру председателя партии проводилось тайно. Кандидатуру Романа Путина выдвинули за день до процедуры. Он избран сроком на пять лет.

Роман Путин – член партии «Народ против коррупции» с июня 2020 года. Он бывший оперативник ФСБ и советник губернатора Новосибирской области на общественных началах. Основатель компании Putin Consulting Ltd в Лондоне в 2014 году, которая позднее переехала в Россию.

Напомним, 1 июля в Дзержинском районе Новосибирска назначили нового прокурора.