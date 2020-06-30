Ребёнок и два взрослых погибли в страшной аварии в Кемерово: водитель врезался в грузовик

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com

В Кузбассе водитель потерял управление и врезался в грузовик; полиция выясняет обстоятельства трагедии.

В Кемерово в результате столкновения «Лады» и грузовика погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

«ДТП произошло около 17:50 на 302 километре автодороги Р-255 "Сибирь" (территория города Кемерово). Здесь столкнулись ВАЗ-2110 и грузовик "МАН". Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком "МАН". В результате ДТП погибли водитель легковой машины и два его пассажира – женщина и ребёнок», – говорится в сообщении.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства аварии, после проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Напомним, 1 июля в Новосибирске произошла страшная авария, в результате которой одну из пассажирок автомобиля госпитализировали в тяжёлом состоянии.