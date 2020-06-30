Рекордный прирост коронавируса зарегистрирован в Алтайском крае

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В Алтайском крае стремительно растёт количество заболевших; в общей сложности заразились уже более 4,5 тысячи человек.

В Алтайском крае за сутки коронавирус подтвердился ещё в 124 случаях. Об этом сообщил оперативный штаб по региону.

По данным на 6 июля, в Алтайском крае за последние 24 часа заболели ещё 124 человека. Всего в регионе заразились 4538 человек, в том числе 450 детей. С начала пандемии 3253 пациента выздоровели, 104 – погибли.

«По данным оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19, за прошедшие сутки заболели 124 человека. Из клиник выписали 35 выздоровевших пациентов, зарегистрировано четыре смертельных случая», – говорится в сообщении.

Напомним, на выходных в Алтайском крае устроили массовую дискотеку несмотря на запрет властей.





