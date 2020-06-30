Роспотребнадзор оценил возможность распространения бубонной чумы в России

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Сотрудники Роспотребнадзора заявили, что в России нет угрозы распространения бубонной чумы; возможны только единичные случаи заражения.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Виктора Малеева.

По его словам, чума хорошо изучена, от неё есть вакцина и разработан порядок действий при вспышке, в отличие от COVID-19 – нового инфекционного заболевания. Единичные случаи возможны, но они не приведут к глобальному распространению, добавил Малеев.

Академик РАН подчеркнул, что в России работают противочумные институт и станции, сотрудники которых отлавливают грызунов и исследуют их на наличие патогена, поскольку чума – природно-очаговая инфекция.

Напомним, 6 июля бубонная чума добралась до Китая.