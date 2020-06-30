Стопроцентное поражение лёгких: Росздравнадзор проверит обстоятельства гибели врача в Красноярском крае

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Росздравнадзор проверит информацию о том, что врачу с коронавирусом не оказали своевременную медицинскую помощь в Красноярском крае; Минздрав РФ дал соответствующее поручение.

Росздравнадзор должен выяснить скончалась ли врач Уярской районной больницы в Красноярском крае от того, что ей не была своевременно оказана медицинская помощь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Врач-гинеколог 58 лет, проработавшая в Уярской больнице 34 года, умерла 2 июля. Прокуратура также начала проверку произошедшего.

По рассказам дочери погибшей, женщине сначала отказали в проведении компьютерной томографии из-за размеров тела пациентки. Позднее обследование показало, что у женщины стопроцентное поражение лёгких.

Напомним, 6 июля врач Красноярской районной больницы подала в отставку из-за жалоб пациентов.