Самый массовый ЕГЭ по русскому выпускники сдают 6 и 7 июля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Более 670 тысяч старшеклассников 6 и 7 июля будут сдавать государственный экзамен по русскому языку; тестирование разделили на два дня, чтобы избежать большого скопления выпускников в школах.

Самый массовый выпускной экзамен по русскому языку российские старшеклассники будут сдавать в течение двух дней. Тестирование пройдёт в понедельник, 6 июля, и вторник, 7 июля. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.

По данным организаторов, потоки выпускников намеренно разделили на 2 дня, чтобы избежать большого скопления участников в пунктах ЕГЭ. Только 6 июля на вопросы тестов будут отвечать более 428 старшеклассников.

Продолжительность ЕГЭ составляет 3,5 часа (210 минут), в экзаменационной работе – 27 заданий.

По данным «РИА Новости», минимальный проходной порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.