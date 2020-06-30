Самый массовый ЕГЭ по русскому выпускники сдают 6 и 7 июля
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Более 670 тысяч старшеклассников 6 и 7 июля будут сдавать государственный экзамен по русскому языку; тестирование разделили на два дня, чтобы избежать большого скопления выпускников в школах.
Самый массовый выпускной экзамен по русскому языку российские старшеклассники будут сдавать в течение двух дней. Тестирование пройдёт в понедельник, 6 июля, и вторник, 7 июля. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.
По данным организаторов, потоки выпускников намеренно разделили на 2 дня, чтобы избежать большого скопления участников в пунктах ЕГЭ. Только 6 июля на вопросы тестов будут отвечать более 428 старшеклассников.
Продолжительность ЕГЭ составляет 3,5 часа (210 минут), в экзаменационной работе – 27 заданий.
По данным «РИА Новости», минимальный проходной порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.
«Свои результаты участники экзамена, сдающие его 6 июля, получат не позднее 20 июля, сдающие 7 июля – не позднее 23 июля», – отмечает издание.
Напомним, первый госэкзамен выпускники сдавали 3 июля.
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