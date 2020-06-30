Сажают здоровых к больным коронавирусом: жительница Омска пожаловалась на работу медиков в период пандемии

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Жительница Омска рассказала, что пациентов с коронавирусом и без привозят в больницу по несколько человек в одной машине; в городском онкодиспансере сломался аппарат компьютерной томографии лёгких.

Омичка пожаловалась на работу сотрудников медицинских организаций в период пандемии. Об этом сообщает новостной сайт om1.ru

По словам женщины, большие очереди из машин скорой помощи формируются рядом с медико-санитарной частью № 4 (МСЧ-4). Медики занимаются вольной пересадкой пациентов из конца очереди в начало, чтобы ускорить процесс госпитализации. Так, в одной машине может оказаться человек с коронавирусом и пациент с обычной простудой, возмущается местная жительница.

Женщина также добавила, что в онкодиспансере сломался аппарат компьютерной томографии лёгких, а в МСЧ-4 он есть, но выдерживает вес до 100 килограммов.

Напомним, 6 июля ещё четыре человека скончались от коронавируса в Новосибирске.