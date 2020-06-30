Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Сажают здоровых к больным коронавирусом: жительница Омска пожаловалась на работу медиков в период пандемии

сегодня 19:31

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Жительница Омска рассказала, что пациентов с коронавирусом и без привозят в больницу по несколько человек в одной машине; в городском онкодиспансере сломался аппарат компьютерной томографии лёгких.

Омичка пожаловалась на работу сотрудников медицинских организаций в период пандемии. Об этом сообщает новостной сайт om1.ru

По словам женщины, большие очереди из машин скорой помощи формируются рядом с медико-санитарной частью № 4 (МСЧ-4). Медики занимаются вольной пересадкой пациентов из конца очереди в начало, чтобы ускорить процесс госпитализации. Так, в одной машине может оказаться человек с коронавирусом и пациент с обычной простудой, возмущается местная жительница.

Женщина также добавила, что в онкодиспансере сломался аппарат компьютерной томографии лёгких, а в МСЧ-4 он есть, но выдерживает вес до 100 килограммов.

Напомним, 6 июля ещё четыре человека скончались от коронавируса в Новосибирске.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

169097
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
155670
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе
127094
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
80118
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
57223
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
55819
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
45107
Лидер по ожирению: медики назвали самый «толстый» регион Сибири