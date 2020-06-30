Сделай интернет в Сибири лучше вместе с «Мегабитус»

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Полезный сервис измерения скорости интернета доступен в нашем регионе.

«Мегабитус» – так называется новый российский сервис измерения скорости доступа в интернет, выпущенный для смартфонов на Android и iOS в виде мобильного приложения, а также для компьютеров (работает с любого браузера).

Давайте разберем сначала, для чего вам нужно это приложение. Без интернета сегодня никуда, а многие не понаслышке знают, что в некоторых частях нашей республики иногда даже позвонить трудно, не говоря уже о выходе в сеть.

«Мегабитус» не только покажет реальные показатели скорости, но и поможет сделать их лучше. Главная задача проекта – предоставить абонентам возможность, проводя замеры, влиять на запуск новых базовых станций и помогать операторам решать проблемы с качеством связи. Чем будет больше замеров, тем лучше. Поэтому в каждом из городов будут проходить различные конкурсы, например, найти лучшую точку доступа в сеть и получить за это ценный приз.

В отличие от других сервисов, которые выбирают ближайший сервер с географической точки зрения, но без дата-центров, в которых бы размещались сколь-либо популярные сетевые онлайн-ресурсы, сервера «Мегабитуса» расположены, наоборот, в крупных дата-центрах – там же, где находятся точки обмена магистральным трафиком. То есть там же, где и большинство ресурсов рунета, связь с которыми и нужна русскоязычному пользователю в первую очередь.

А какие плюсы можно вынести из «Мегабитуса» в повседневной жизни? Из-за того, что приложение позволяет отправить своё местоположение и сделать свои результаты доступными для всех других пользователей. Со временем, когда полученных результатов наберётся достаточно много, можно будет посмотреть, как обстоят дела в вашем районе у других операторов мобильной связи и интернет-провайдеров без необходимости заключать с ними договор.

Кроме того, такие данные позволят выбрать лучшее место с публичным Wi-Fi: в «Мегабитусе» вы увидите, что в библиотеке бесплатный интернет работает куда быстрее, чем в ресторане. А при переезде в новую квартиру или офис это позволит выбрать лучшего поставщика услуг доступа в сеть.

Теперь предлагаем вам взять в привычку измерять качество связи и делать интернет доступнее.

Ссылки для активного перехода:

https://apps.apple.com/ru/app/megabitus/id1518754487?uo=4&at=1010lpjB&ct=tas

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.artil.megabitus&hl=ru

Для компьютера www.megabitus.com