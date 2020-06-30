Семь цветов раздора: как в Новосибирске отреагировали на призыв запретить радугу

Фото с сайта pixabay.com, 2gis

Конец прошлой недели запомнился высказыванием председателя Союза женщин России, которая увидела пропаганду гомосексуальных отношений в мороженом «Радуга», а потом и вовсе в самом природном явлении. Сиб.фм пообщался с организациями с таким названием, представителями ЛГБТ и общественниками и понял, что одна неосторожная фраза может привести к очень серьёзным последствиям.

Что общего между радугой и свастикой

Глава Союза женщин России предложила пересмотреть отношение к радуге – по мнению Екатерины Лаховой, она каким-то образом причастна к пропаганде гомосексуальных отношений. Началось всё с мороженого под названием «Радуга», которое выглядит соответствующе. Глава союза обратилась к Путину в ходе совещания на прошлой неделе.

«Всё-таки заставляют привыкать наших детей к тому цвету, флагу, который вывешивался на данном посольстве», – сказала Лахова.

Речь шла про флаг ЛГБТ-сообщества перед посольством США. Тут важно отметить, что между этим флагом и радугой есть одно отличие – символ ЛГБТ содержит не 7, а 6 цветов. Там нет голубого. Впрочем, председателя Союза женщин России это не остановило и далее она продолжила утверждать о вреде разноцветного флага для неокрепших умов. В разговоре с изданием «Подъём» Екатерина Лахова ответила на критику производителя мороженого «Радуга», который раскритиковал её за высказывание.

«У них своя позиция, а у меня своя. Я не расстраиваюсь. И я никогда не меняю своих решений. Я говорила про скрытую рекламу, косвенную, которая постоянно навязывается тихонько словами "радуга", "цвета радуги". Мы за традиционные ценности, за не однополые браки, мы против этих "розовых" и "голубых". Но мы не нарушаем их права. Что хотите, то и делайте, но не надо заниматься агитацией и пропагандой», – сказала она.

В социальных сетях началось бурное обсуждение мнения Лаховой. Россияне иронично предложили запретить радугу как природное явление. Однако шутка оказалась неожиданно близка к правде.

«Да, и через мороженое могут радугу, я извиняюсь, лоббировать. У меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике, которую на сегодняшний день запретили.

А много веков назад этот фашистский знак означал благополучие, плодородие и так далее», – цитирует «Подъём» председателя Союза женщин России.

Отметим, что пренебрежительное отношение к ЛГБТ-сообществу транслировалось ранее и из других источников. Так, в ходе подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию агентство РИА ФАН распространило ролик, в котором в уничижительном тоне обсуждаются гомосексуальные отношения и однополые семьи.

Вероятно, это была отсылка к одной из поправок в Основной закон, где закрепляется брак как союз между мужчиной и женщиной.

По праву радуги

В первую очередь речь Екатерины Лаховой задела все организации, у которых в названии есть слово «радуга». В справочнике 2GIS по ключевому слову можно найти 84 организации с таким наименованием. Среди них есть детские сады, центры психологической помощи, лакокрасочный завод, торговый центр, садовническое общество, десятки аптек, магазинов и прочих организаций. Так выглядит распространение радуги в Новосибирске — точками обозначены все места с таким названием.

Как рассказали Сиб.фм в торговом центре под названием «Радуга», который находится на Гусинобродском шоссе, подобное высказывание вряд ли можно оценивать адекватно.

«Мне кажется, это какая-то глупость, честно говоря. Но в то же время я думаю, это высказывание всё равно ни на что не повлияет», – сказал сотрудник по имени Вячеслав.

Также в Новосибирске действуют два центра, связанных с психологической помощью – Центр психолого-педагогической помощи молодёжи «Радуга» и одноимённый центр социальной помощи семье и детям. В первом про высказывание Екатерины Лаховой ничего не слышали и ответили, что не смогут прокомментировать по существу происходящее вокруг радуги.

То самое «ЛГБТ-мороженое»

Директор Областного центра социальной помощи семье и детям «Радуга» Татьяна Кострыкина не слышала само высказывание и не смогла ответить по существу. Впрочем, собеседница дала понять, что разногласий между федеральным центром и регионами обычно не происходит.

«В целом могу сказать, что позиция у нас, как у любого другого государственного учреждения, никак не идёт в противоречие с правящей партией в том числе.

Мы можем пропагандировать только всё доброе. Отмечу, что и я, и мои сотрудники ходили голосовать за поправки в Конституцию», – коротко прокомментировала директор центра.

Несмотря на то, что старшее поколение по большей части не придаёт значения высказыванию председателя Союза женщин России, подобные решения могут повлиять на молодёжь. Как рассказала Сиб.фм новосибирский общественный и политический деятель Светлана Каверзина, ранее неоднократно выступавшая в поддержку новосибирского феминистского сообщества, постоянное давление на ЛГБТ однозначно приведёт к протесту.

«Вообще эта истерика с ЛГБТ-флагами привела к тому, что молодёжь теперь воспринимает это как символ сопротивления.

Вот эти танцы с бубном приводит к тому, что молодые люди, которые даже не связаны с этой культурой, начинают носить сумки с флагами, значки и так далее. Эта накрутка на государственном уровне приведёт к тому, что молодёжь ещё активнее будет пользоваться символикой ЛГБТ», – говорит Каверзина.

По её словам, заявления Екатерины Лаховой могут привести к прямо противоположному явлению и вместо запрета на символы ЛГБТ люди в знак протеста будут массово их поддерживать. Также Светлана Каверзина отметила, что радуга имеет вовсе не то значение, о котором говорит председатель Союза женщин России.

«Я не знаю, что в голове у госпожи Лаховой происходит, но в православии, допустим, радуга – это символ надежды. Я советую ей сходить в церковь», – добавила она.

Запретить всё

Обсуждение запрета пропаганды гомосексуальных отношение в России уходит корнями в начало 2000-х годов. Тогда отменили уголовное наказание за мужеложество, однако позже задумались о попытках повлиять на ЛГБТ-сообщество на законодательном уровне. В июле 2013 года Госдума приняла поправку в КоАП. Кодекс дополнили статьёй 6.21 — он предусматривает административную ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Как рассказали Сиб.фм активистки и активисты Центра защиты прав квир-женщин Сибири, высказывание о мороженом и негативном влиянии радуги не имеет никакого отношения к реальности.

«Верховный Суд уточнил, что пропаганда в данном контексте – не что иное, как деятельность по целенаправленному и бесконтрольному распространению информации, способной нанести вред здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе сформировать искажённые представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Более того, также Верховный Суд пояснил, что запрет пропаганды не исключает подачи соответствующей информации в нейтральном (просветительском, художественном, историческом) контексте», – сказали в Центре.

Как добавили собеседники, рисунок, изображающий четырёхцветное (напомним, что символика ЛГБТ-движения имеет шесть цветов) мороженое, никак не может относиться к публичному распространению информации, способной неким образом сформировать сексуальные предпочтения ребёнка либо вызвать интерес в отношениях такого рода.

«Вся данная ситуация носит скорее популистский характер, никак не связанный с реальными нормами законодательства и вызвана многочисленными дискуссиями на волне принятия поправок в Конституцию РФ», – объяснили в Центре.

Как считают активисты, подобные высказывания непременно негативно влияют на ЛГБТ-сообщество.

«Резонанс может быть самым разным, от "везде они, теперь ещё и в рекламе" до "опять наши чиновники о них говорят, сколько можно поднимать шум".

Но в основном негативным. Множество людей высказывается в поддержку ЛГБТ-движения и ЛГБТ-флага, но еще больше, к сожалению реагируют агрессивно и негативно. Такие заявления и призывы, безусловно ставят нас в ещё более сложное положение», – подчеркнули собеседники Сиб.фм.

В Центре уверены, что нет никаких веских причин запрещать символику ЛГБТ. Уж тем более нет смысла ограничивать что-то хоть немного её напоминающее.