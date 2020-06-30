Сильный туман стал причиной задержки рейсов в Томске
Фото с сайта pixabay.com
Томск оказался в плену тумана; из-за непогоды два самолёта сели в соседних городах.
Сегодня, 6 июля, несколько рейсов с опозданием прибудут в аэропорт Томска из-за тумана. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на справочную аэропорта.
«Из-за тумана рейс 2613 авиакомпании S7 из Москвы перенаправлен в аэропорт Новосибирска, еще один московский рейс – SU 1530 "Аэрофлота" – перенаправлен в аэропорт Кемерово», – цитирует агентство представителя аэропорта.
Согласно онлайн-табло томского аэропорта, также задерживаются несколько самолётов из Москвы и Симферополя.
Напомним, 4 июля в Томске сгорел шедевр деревянного зодчества.
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