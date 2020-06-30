Сильный туман стал причиной задержки рейсов в Томске

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Томск оказался в плену тумана; из-за непогоды два самолёта сели в соседних городах.

Сегодня, 6 июля, несколько рейсов с опозданием прибудут в аэропорт Томска из-за тумана. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на справочную аэропорта.

«Из-за тумана рейс 2613 авиакомпании S7 из Москвы перенаправлен в аэропорт Новосибирска, еще один московский рейс – SU 1530 "Аэрофлота" – перенаправлен в аэропорт Кемерово», – цитирует агентство представителя аэропорта.

Согласно онлайн-табло томского аэропорта, также задерживаются несколько самолётов из Москвы и Симферополя.

Напомним, 4 июля в Томске сгорел шедевр деревянного зодчества.