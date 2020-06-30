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Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

сегодня 17:17

Фото Remo Casilli / Reuters

Эннио Морриконе скончался в одной из клиник Рима; перед смертью мужчина успел поблагодарить своих близких за любовь и заботу.

Композитор Эннио Морриконе скончался в Риме в возрасте 91 года. Об этом сообщает РБК.

Несколько дней назад Морриконе неудачно упал. Его госпитализировали. Врачи диагностировали у мужчины перелом.

Джорджо Ассумма – адвокат семьи Морриконе – рассказал, что композитор успел попрощаться со своей женой Марией, а также с детьми и внуками, которых он поблагодарил за любовь и заботу.

Итальянский композитор написал саундтреки к сотням картин, среди которых: «За пригоршню долларов», «Хороший, плохой, злой», «Однажды на Диком Западе», «Однажды в Америке», «Легенда о пианисте», «Профессионал», «Джанго освобождённый».

Эннио Морриконе получил первый «Оскар» в 2007 году за выдающиеся заслуги в кинематографе. Второй – в 2016 году, за музыку к фильму «Омерзительная восьмёрка» режиссёра Квентина Тарантино.

Напомним, 3 июля умер заражённый коронавирусом отец Хабиба Нурмагомедова.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Эннио Морриконе

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