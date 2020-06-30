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Спасти не удалось: мопедист погиб после столкновения с легковушкой в Новосибирской области

сегодня 12:01

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com

В Новосибирской области водитель мопеда попал в серьёзную аварию; врачам не удалось спасти молодого человека.

Полиция начала проверку по факту смертельной аварии с участием мопеда и «Лады» в городе Черепаново Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

«5 июля в 00:50 в г. Черепаново на перекрёстке улиц Интернациональной и Спирякова произошло ДТП. 23-летний житель посёлка Пятилетка, управляя мопедом Racer, следовал по улице Спирякова и, не предоставив преимущества, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21093, следовавшим по улице Интернациональной», – говорится в сообщении.

По данным полиции, после ДТП водителя мопеда госпитализировали с тяжёлыми травмами в Черепановскую центральную районную больницу, где через несколько часов он скончался.

Напомним, 6 июля стало известно, что в Кузбассе в результате страшной аварии погибли три человека, в том числе один ребёнок.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
черепаново
авария, дтп

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