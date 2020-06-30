Стая собак напала на маленьких детей: возбуждено уголовное дело

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Стая бродячих собак напала на детей; от трагедии их спасли взрослые.

В Тольятти стая собак напала на детей во дворе. Бездомные животные буквально окружили ребят. Их выручили взрослые, прибежавшие на помощь спустя несколько секунд.



Как сообщает sova.info, 5 июля в СУ СК России по Самарской области возбудили уголовное дело по факту данного ЧП. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В ночь на 5 июля в Тольятти произошёл инцидент. Он попал в объектив уличной камеры. Затем запись была выложена в соцсетях.



На кадрах видно, как несколько псов погнались за детьми. На помощь ребятам поспешили прохожие. Затем за детьми из дома вышли родители.



⁃ Кто должен отвечать за такое? — пишут местные жители.



Стоит отметить, что пользователи сети разделились во мнениях. Одни посчитали, что уличных животных необходимо отлавливать, другие возмутились тому, что дети в вечернее время гуляли без сопровождения взрослых.

Напомним, в конце июня в Новосибирской области осудили владелицу собаки, которая убила ребёнка.