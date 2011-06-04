Странные и не очень: самые загадочные кандидаты в депутаты

Фото со страниц «ВКонтакте» Алексея Куницина, Светланы Каверзиной, со страниц в Facebook Натальи Пинус, Сергея Дьячкова, Александра Могилина, Дениса Новичкова, Марии Лондон

13 сентября в единый день голосования кандидаты будут бороться за депутатские мандаты в Совет депутатов Новосибирска; городские общественники и журналисты решили составить конкуренцию представителям партий.

На округ по депутату

В отличие от предыдущих выборов, все депутаты будут избраны по мажоритарной системе. Количество мест в горсовете останется прежним (50), количество округов увеличится на 10 (с 40 до 50). Все округа остаются одномандатными. Таким образом, избиратели по всем округам будут голосовать за выбранного народом кандидата.

Ещё одно отличие ближайшей кампании от предыдущих в том, что в этом году многие известные горожане предстанут перед избирателями в новом амплуа – в качестве самовыдвиженцев от несистемной оппозиции. Их регистрируют по подписным листам. Среди этих загадочных людей – блогер, экс-чиновник мэрии, несколько представителей СМИ, бывший региональный лидер партии. Стоит отметить, что у большинства из них нет ни политического, ни управленческого опыта, которые заявляют о намерении навести порядок в столице Сибири.

Кандидаты с опытом

Несмотря на новые лица, свой путь в горсовет попытаются повторить уже известные персоны, среди которых – председатель комиссии по наказам избирателей, член комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Антон Тыртышный, член комиссий по муниципальной собственности и по градостроительству Валерий Науменко, член комиссии по градостроительству и по муниципальной собственности Алексей Джулай и другие персоны, имеющие политический опыт.

В понедельник, 6 июля, в качестве кандидата в депутаты горсовета зарегистрировалась Наталья Пинус. Если большинство голосов жителей округа будет на её стороне, Пинус второй раз займёт депутатское кресло, чего не скажешь о новых именах на местной политической арене.

«Важной частью кампании будет сбор депутатских наказов. Это эффективный инструмент, позволяющий многое сделать на территории округа», – озвучила свои планы депутат.

Общественники в политике

Если отсылаться к избирательным кампаниям, то есть классические кандидаты, фигурирующие на агитматериалах, внушают доверие электората – одеты в строгие деловые костюмы, имеют управленческий опыт, да и наверняка у них есть предвыборная программа, однако ряд самовыдвиженцев от оппозиции в идеальный образ вряд ли вписываются.

Оставивший в 2015 году кресло руководителя комитета поддержки малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска, управляющий партнёр компании DSO Consulting Сергей Дьячков решил стать депутатом, чтобы побороться с действующей властью.

Бывший чиновник известен причастностью к организации митингов против повышения тарифов ЖКХ.

Одна из кандидатов – экс-председатель Новосибирского регионального отделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина весной 2020 года была исключена из политического движения.

Бывшая «яблочница» известна тем, что активно участвовала во всех митингах и акциях, устраиваемых её соратниками по «борьбе с режимом», а также организовывала их сама.

Стать депутатом намерен и продавец-сантехники, активист движения «Привет, велосипед!» Алексей Куницин. Он неоднократно становился организатором велопробегов с участием ряженых новосибирцев.

По данным сайта «За честный бизнес», Куницин с 2003 года возглавлял созданное им ООО «КЛИМАТ-К», специализирующееся на розничной торговле санитарно-техническим оборудованием. Фирма на момент публикации находится в стадии ликвидации.

Судя по публикациям в соцсетях, Куницин в случае победы будет хлопотать за создание велодорожек.

Лица из медиа

Среди выдвиженцев замечены сразу несколько представителей медиа. Один из них – видеоблогер Денис Новичков, который получил известность после выпуска серии скандальных видеороликов о захвате городских парковок.

Новичков числится учредителем и директором двух фирм, специализирующихся на разработке проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике.

Некогда популярная телеведущая, а также экс- главный редактор закрытого телеканала «НТН-24» Мария Лондон тоже метит в депутаты, причём уже ведёт себя странным образом.

В частности, Telegram-канал «Трамвай 13» подметил, что кандидатами от оппозиции «торгуют не хуже, чем на турецком базаре».

По словам авторов сообщения, сначала журналист Мария Лондон выдвинулась против Дмитрия Лобыни (КПРФ) и Сергея Майорова («Единая Россия») на округе № 40, но странным образом передумала и решила вести предвыборную гонку на округе № 8, где выступит против коммуниста Ивана Конобеева.

«В принципе, если поторговаться таким образом на всех пятидесяти избирательных округах, можно собрать как раз те самые 10 миллионов, которые покроют долги телеканала НТН-24», – предполагают авторы.

Сама Лондон на выборах настроена решительно и открыто заявляет о своих намерениях.

«Если городская власть думает, что она от нас избавилась, то сильно ошибается. Мы ещё повоюем! Причём на этот раз на их территории», – пишет кандидат на своей странице в Facebook.

Бывший подопечный Марии Лондон, журналист Александр Могилин тоже внезапно решил стать депутатом и надеется победить в Военном городке. 40-летний уроженец Читы до выборов не отличался активной гражданской позицией, однако в 2020 году намерен идти во власть.

Пока что кандидат ищет проблемы на округе, после чего будет общаться с потенциальными избирателями.

Глядя на список кандидатов, остаётся открытым вопрос – интересно, пройдёт ли в горсовет хоть один такой самовыдвиженец и способны ли люди из медиа что-то изменить в Новосибирске?

Тем не менее, регистрация кандидатов ещё не завершилась, так что будет неудивительно, если в качестве кандидатов избиратель увидит новых для политики, но знакомых для Новосибирска персонажей.

Напомним, 21 июня политическая партия устроила большую пресс-конференцию во время пандемии, приуроченную к старту предвыборной кампании.